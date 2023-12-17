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14:41, 17 декабря 2023Среда обитания

Мэр Воронежа отреагировал на снежные кучи со своей фамилией

Мэр Воронежа Кстенин о сугробах со своей фамилией: эти и другие кучи уберут

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мэр Воронежа Вадим Кстенин отреагировал в Telegram на сугробы на улицах города, на которых нанесена его фамилия. Он пообещал убрать из города кучи снега.

Кстенин попросил авторов надписей на снегу не переживать за уборку сугробов. «Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет, — будут обязательно убраны с улиц города. Как раз для этого они и сформированы: под погрузку», — заверил мэр.

Говоря о борьбе с последствиями сильного снегопада, он также заявил, что Воронеж очень сильно подвели управляющие компании. «Уверен, что оценку их работе — точнее, ее отсутствию — дадут не только надзорные органы, но и собственники, которые своими руками исправляли ситуацию во дворах», — добавил глава города.

Снимки сугробов в Воронеже, на которые горожане нанесли фамилию мэра, ранее были опубликованы в местных СМИ. «Кстенин, где техника?» — гласила надпись на одной из таких куч снега.

Перед этим сообщалось, что в Воронеже глыба снега рухнула с крыши на гулявшего с собакой мужчину, инцидент попал на видео. Также отмечалось, что местные жители до происшествия жаловались, что сотрудники коммунальных служб не справляются со снегом.

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      Маргарита Щигарева
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