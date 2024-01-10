Пассажирка российского самолета родила в небе и получила 55 тысяч рублей

Пассажирка «Уральских авиалиний» родила на борту и получила в подарок деньги

Пассажирка самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» родила в небе во время полета и получила в подарок от попутчиков 55 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что роды начались на борту лайнера, следовавшего из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе. В авиакомпании рассказали, что беременная женщина начала сильно кричать сразу после набора высоты. «На помощь ей бросились бортпроводники, среди которых была Надежда Ивакина, в прошлом фельдшер, и медсестра Мадина из числа пассажиров», — уточнил перевозчик.

Женщину положили на ряд из трех кресел. Роды прошли хорошо, в связи с чем пилоты решили не совершать экстренную посадку. Обрадовавшиеся попутчики захотели собрать для новорожденной девочки денежный подарок — всего получилось 55 тысяч рублей.

Ранее направлявшаяся из Ташкента в Стамбул пассажирка родила в самолете на рейсе авиакомпании Uzbekistan Airways. На подлете к аэропорту назначения у туристки начались схватки. После благополучной посадки на борт поднялся медицинский персонал международного аэропорта.