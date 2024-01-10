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18:10, 10 января 2024Культура

Певица Наталья Штурм раскрыла свой диагноз

Певица Наталья Штурм рассказала, что ей диагностировали дистрофию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Наталья Штурм раскрыла свой диагноз. Ее слова приводит WomanHit.

Исполнительница рассказала, что врачи диагностировали ей дистрофию. На данный момент артистка весит 48 килограммов и практически ничего не ест из-за пережитого стресса — 3 января не стало ее 90-летней матери.

«Они [врачи] это определяют по ключицам. Мне просто не хочется есть совсем. За сегодняшний день я съела только один мандарин и все. Понимаю, что так нельзя и так долго продолжаться не может. Сейчас постараюсь себя заставить съесть йогурт», — поведала Штурм.

Артистка добавила, что начала терять вес три месяца назад, когда ее мать заболела. Исполнительница стремилась всеми силами помочь родительнице — оплачивала лечение в самых дорогих клиниках и покупала лекарства, однако это не помогло.

«Я всю жизнь была пропитана мамой. Всегда знала, что она мне скажет, когда отругает и за что похвалит. Я даже знаю, что она сейчас сказала бы мне, если бы увидела мое состояние: "Ну и да. Я ушла и че? Теперь давай ты дальше продолжай поддерживать нашу фамилию!"» — отметила певица, подчеркнув, что до сих пор мысленно разговаривает с матерью.

Ранее Штурм рассказала о деталях ДТП с ее участием.

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      Анастасия Астахова
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