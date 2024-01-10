Певица Наталья Штурм рассказала, что ей диагностировали дистрофию

Российская певица Наталья Штурм раскрыла свой диагноз. Ее слова приводит WomanHit.

Исполнительница рассказала, что врачи диагностировали ей дистрофию. На данный момент артистка весит 48 килограммов и практически ничего не ест из-за пережитого стресса — 3 января не стало ее 90-летней матери.

«Они [врачи] это определяют по ключицам. Мне просто не хочется есть совсем. За сегодняшний день я съела только один мандарин и все. Понимаю, что так нельзя и так долго продолжаться не может. Сейчас постараюсь себя заставить съесть йогурт», — поведала Штурм.

Артистка добавила, что начала терять вес три месяца назад, когда ее мать заболела. Исполнительница стремилась всеми силами помочь родительнице — оплачивала лечение в самых дорогих клиниках и покупала лекарства, однако это не помогло.

«Я всю жизнь была пропитана мамой. Всегда знала, что она мне скажет, когда отругает и за что похвалит. Я даже знаю, что она сейчас сказала бы мне, если бы увидела мое состояние: "Ну и да. Я ушла и че? Теперь давай ты дальше продолжай поддерживать нашу фамилию!"» — отметила певица, подчеркнув, что до сих пор мысленно разговаривает с матерью.

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