Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:59, 12 декабря 2023Культура

Наталья Штурм рассказала о деталях ДТП с ее участием

Наталья Штурм раскритиковала отказавшего ей в помощи участника ДТП
СюжетДТП в Москве:

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская певица Наталья Штурм в беседе с Telegram-каналом RTVI рассказала о деталях ДТП с ее участием.

Артистка поведала, что начала обходить стоявшую на дороге машину, когда не заметила угла открытого багажника автомобиля и ударилась об него головой.

Ударилась я с такой силой, что упала на землю и так вот сидела несколько минут. Владелец машины подошел сзади, закрыл багажник и сел за руль. Стал сдавать назад, и я поняла, что сейчас он поедет на меня. Отползла в сторону. Продолжаю лежать, офигевшая от удара. Он выходит, говорит: "Ну что, вам руку подать, что ли?"

Наталья Штурм

Она добавила, что участник инцидента предложил Штурм вызвать скорую помощь из его автомобиля, однако позже отказался ее ждать и выкинул из машины, обвинив ее в том, что она заняла его частную собственность.

«Я остаюсь на улице, он уезжает. (...) Когда полиция нашла его, первые его слова были: "Какая вредная баба". Это вместо того, чтобы извиниться, что он повел себя, как последнее говно, не как мужик, а как тряпка вонючая, других слов у меня нет», — поделилась Штурм.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента у исполнительницы хита «Школьный роман» выявили подозрение на сотрясение мозга и гематому на голове.

Об инциденте стало известно 12 декабря. ДТП произошло в Москве накануне вечером на улице Красноармейской. Певица получила травмы, когда проходила по дворовой территории.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Момент проноса ружья устроившей стрельбу в Брянске ученицей попал на видео

      Сотни людей пострадали из-за обледеневших тротуаров в российском городе

      Обнаружена новая симбиотическая звезда

      Двоих российских подростков и мужчину арестовали за поджог трансформатора

      Популярный комик назвал ведущего КВН позорищем

      Назван неочевидный симптом невроза

      Канада расширила антироссийские санкции

      «Ростов» расстался с бывшим футболистом сборной России

      США ввели новый пакет санкций против России

      Жители Подмосковья остались без тепла на три недели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости