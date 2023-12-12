Наталья Штурм рассказала о деталях ДТП с ее участием

Наталья Штурм раскритиковала отказавшего ей в помощи участника ДТП

Российская певица Наталья Штурм в беседе с Telegram-каналом RTVI рассказала о деталях ДТП с ее участием.

Артистка поведала, что начала обходить стоявшую на дороге машину, когда не заметила угла открытого багажника автомобиля и ударилась об него головой.

Ударилась я с такой силой, что упала на землю и так вот сидела несколько минут. Владелец машины подошел сзади, закрыл багажник и сел за руль. Стал сдавать назад, и я поняла, что сейчас он поедет на меня. Отползла в сторону. Продолжаю лежать, офигевшая от удара. Он выходит, говорит: "Ну что, вам руку подать, что ли?" Наталья Штурм

Она добавила, что участник инцидента предложил Штурм вызвать скорую помощь из его автомобиля, однако позже отказался ее ждать и выкинул из машины, обвинив ее в том, что она заняла его частную собственность.

«Я остаюсь на улице, он уезжает. (...) Когда полиция нашла его, первые его слова были: "Какая вредная баба". Это вместо того, чтобы извиниться, что он повел себя, как последнее говно, не как мужик, а как тряпка вонючая, других слов у меня нет», — поделилась Штурм.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента у исполнительницы хита «Школьный роман» выявили подозрение на сотрясение мозга и гематому на голове.

Об инциденте стало известно 12 декабря. ДТП произошло в Москве накануне вечером на улице Красноармейской. Певица получила травмы, когда проходила по дворовой территории.