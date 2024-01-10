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13:35, 10 января 2024Россия

Почти 100 детей отправили из Белгорода в Воронежскую область после обстрелов

Губернатор Гладков: из Белгорода в Воронежскую область отправили 93 ребенка
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Почти 100 детей из белгородских школ отправили в оздоровительные лагеря Воронежской области после обстрелов Белгорода. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«93 ребенка с первого по четвертый классы из разных школ города отдохнут и наберутся здоровья в детских оздоровительных лагерях. В них созданы комфортные условия для каждого — в течение 21-дневной смены для ребят будет организован интересный досуг и образовательная программа», — пояснил он.

Детей, по словам главы области, сопровождают 20 педагогов, медработников и представителей областного Минобразования. Гладков также выразил благодарность губернатору Воронежской области Александру Гусеву за оказанную поддержку.

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6 декабря 2022

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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