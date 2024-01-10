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18:01, 10 января 2024Путешествия

Подросток избил родственника в самолете, сорвал рейс и угодил в полицию

16-летний пассажир избил родственника в самолете и сорвал рейс Air Canada

Фото: Mike Segar / Reuters

Подросток напал на родственника в самолете авиакомпании Air Canada, сорвал рейс и угодил в полицию. Об этом сообщила канадская полиция на официальном сайте.

Нештатная ситуация произошла 3 января на борту лайнера, который следовал из Торонто в Калгари. 16-летний пассажир напал на взрослого члена семьи и избил его. Причина конфликта не уточняется.

Известно, что агрессивного подростка оттащили члены экипажа и другие пассажиры. При этом пилоты решили сменить курс и экстренно приземлиться в Виннипеге. По прибытии юношу арестовали и отправили в больницу на обследование. Пострадавшему родственнику с легкими травмами оказали медицинскую помощь на месте.

Ранее генерального директора аэропорта Челябинска Виталия Кашина задержали в петербургской авиагавани Пулково за пьяный дебош в самолете. Мужчина кричал, оскорблял экипаж и назвал авиакомпанию, рейсом которой следовал, «говном».

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      Мария Борисова
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