Польша выступила против беспошлинной торговли с Украиной

Минсельхоз Польши выступил против беспошлинной торговли с Украиной

Польша выступает «принципиально против» беспошлинной торговли с Украиной. Об этом со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Чеслава Секерского первому замглавы Еврокомиссии Валдису Домбровскису пишет РИА Новости.

По словам главы польского Минсельхоза, свободная торговля Евросоюза с Киевом «принесла результаты, противоположные намеченным». Он добавил, что проблемы чрезмерного импорта украинских продуктов касаются не только зерна, но и «сахара, куриного мяса, мягких фруктов (особенно замороженной малины) или яблочного концентрата».

Министр заявил о необходимости инициировать переговоры с Украиной «о последовательной взаимной либерализации [торговли], которые сопровождались бы поэтапным переходом украинского сельского хозяйства на стандарты и законы ЕС».

В конце декабря 2023 года Секерский заявил, что Польша на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на возможные штрафные меры со стороны Евросоюза. По словам министра, сейчас страна не может себе позволить отказаться от ограничительных мер, так как поток украинского зерна после отмены эмбарго может нарушить баланс на польском рынке сельскохозяйственной продукции.