Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:46, 10 января 2024Экономика

Польша выступила против беспошлинной торговли с Украиной

Минсельхоз Польши выступил против беспошлинной торговли с Украиной
Чеслав Секерский

Чеслав Секерский. Фото: Михалскаржинский / Wikimedia

Польша выступает «принципиально против» беспошлинной торговли с Украиной. Об этом со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Чеслава Секерского первому замглавы Еврокомиссии Валдису Домбровскису пишет РИА Новости.

По словам главы польского Минсельхоза, свободная торговля Евросоюза с Киевом «принесла результаты, противоположные намеченным». Он добавил, что проблемы чрезмерного импорта украинских продуктов касаются не только зерна, но и «сахара, куриного мяса, мягких фруктов (особенно замороженной малины) или яблочного концентрата».

Материалы по теме:
Голод, бедность, беспорядки. Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
Голод, бедность, беспорядки.Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
7 июня 2022
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

Министр заявил о необходимости инициировать переговоры с Украиной «о последовательной взаимной либерализации [торговли], которые сопровождались бы поэтапным переходом украинского сельского хозяйства на стандарты и законы ЕС».

В конце декабря 2023 года Секерский заявил, что Польша на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на возможные штрафные меры со стороны Евросоюза. По словам министра, сейчас страна не может себе позволить отказаться от ограничительных мер, так как поток украинского зерна после отмены эмбарго может нарушить баланс на польском рынке сельскохозяйственной продукции.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России поставили точку в вопросе с ценами на яйца. Сколько должен стоить десяток яиц и ждать ли снижения цен?

      Раскрыта роль ВМФ России в СВО

      Самый быстро тонущий мегаполис мира оградят «Великой морской стеной»

      Психолог перечислил три проверенных способа стать счастливее

      Индия задумалась о переходе с российской нефти на саудовскую

      Раскрыта судьба иска на один миллиард рублей к Ивлеевой из-за голой вечеринки

      Россиянам предложили арендовать квартиры у государства

      Семья лишилась сына в путешествии и получила 9 миллиардов рублей

      Россиянин с криком ворвался в детскую поликлинику и сорвал с себя всю одежду

      Россиянин отправился в кругосветное путешествие и пропал при загадочных обстоятельствах. Что об этом известно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости