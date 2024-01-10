Посольство России порекомендовало воздержаться от поездок в Эквадор

Посольство России призвало воздержаться от поездок в Эквадор из-за беспорядков

Российское посольство в Эквадоре рекомендовало воздержаться от поездок по территории этой страны или ее посещения из-за массовых беспорядков. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Ранее в центр столицы Кито вооруженные силы Эквадора стянули военную технику.

9 января вооруженные люди ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль и в прямом эфире взяли в заложники телеведущих, однако их задержали.

В декабре 2023 года почетного консула Великобритании в Гуаякиле Колина Армстронга похитили в Эквадоре. В мае прошлого года на секретаря российской делегации, участвующей в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Валерия Ставицкого было совершено нападение. Как уточнялось, инцидент произошел в коридорах гостиницы в Анкаре, где проходил саммит.