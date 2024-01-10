Присяжные вынесли обвинительный вердикт участнику «Сети» Иванкину

В Рязани присяжные вынесли обвинительный вердикт фигуранту дела «Сети» Иванкину

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении участника сообщества «Сеть» (организация признана террористической и запрещена в России) Максима Иванкина (включен в список террористов и экстремистов), обвиняемого в расправах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рязанского областного суда.

Обсуждение вердикта присяжных назначено на 16 января, после чего суд огласит приговор и назначит наказание.

В феврале 2020 года военный суд в Пензе вынес приговоры в отношении девяти фигурантов дела «Сети», включая Иванкина. Последний получил 13 лет колонии за участие в деятельности террористического сообщества и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Спустя два года осужденного перевели из колонии в СИЗО в связи с расследованием дела о расправах, а в октябре 2022 года ему предъявили обвинение по пунктам «а», «б», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. По версии следствия, Иванкин вместе с Алексеем Полтавцевым обманом выманили в лес Рязанской области двоих своих знакомых, которые дали против них показания по уголовному делу, и расправились с ними.

