Фигуранта дела «Сети» пытались допросить без адвоката по делу об убийстве

Сотрудники ФСБ пытались допросить осужденного по делу «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) Максима Иванкина в чувашской колонии № 9 без его адвоката. Об этом сообщила жена Иванкина Анна Шалункина на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что в конце марта Максим отказался общаться с правоохранителями и потребовал адвоката, в ответ на это ему выписали очередной выговор. После этого его также отправили в штрафной изолятор.

2 апреля Иванкин снова отказался говорить со следователем по делу, где он проходит свидетелем, так как ему не вызвали адвоката. Следователь зафиксировал отказ в протоколе, однако мужчина отказался его подписывать.

Ранее родственники осужденных по данному делу неоднократно заявляли о нарушении прав заключенных в колонии. Они утверждали, что силовики подвергают их пыткам, чтобы выбить показания о несуществующей террористической ячейке.

В деле «Сети» 11 фигурантов-антифашистов из Пензы и Санкт-Петербурга. В ФСБ считают, что они планировали устраивать мятежи и взрывы по всей стране, чтобы подорвать государственный строй. Пятеро фигурантов заявляли, что дали признательные показания под пытками.

22 июня суд приговорил программиста Виктора Филинкова и промышленного альпиниста Юлия Бояршинова к 7 и 5,5 года общего режима соответственно. До этого, в феврале, семеро других фигурантов получили сроки от 6 до 18 лет лишения свободы.