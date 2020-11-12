Родственники фигурантов дела «Сети» заявили о новых пытках

Силовики подвергают фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) новым пыткам, чтобы выбить показания о несуществующей террористической ячейке. Об этом говорится в открытом обращении родственников осужденных, опубликованном в «Новой газете».

В заявлении сказано, что 9 и 10 ноября оперативники по имени Антон и Алексей пришли к осужденным Максиму Иванкину и Арману Сагынбаеву в СИЗО в Пензе и потребовали рассказать о некой «московской ячейке» «Сети». Молодые люди сообщили родным, что их принуждали оговорить себя, угрожали «устроить невыносимые условия отбывания наказания».

«После пережитых за последние три года нашими сыновьями и мужьями физических, очень страшных и унизительных издевательств в тюрьме мы понимаем, что на зоне их могут просто убить. Сотрудники ФСБ посещают их в СИЗО всегда лишь с одной целью — пытать», — отметили авторы письма.

Родственники фигурантов дела попросили предотвратить новые пытки и принять всевозможные меры, чтобы сохранить здоровье и жизнь осужденных. Обращение направлено на имя генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, главы ФСИН Александра Калашникова, уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, уполномоченной по правам человека в Пензенской области Елены Роговой, председателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина.

В деле «Сети» 11 фигурантов-антифашистов из Пензы и Санкт-Петербурга. В ФСБ считают, что они планировали устраивать мятежи и взрывы по всей стране, чтобы подорвать государственный строй. Пятеро фигурантов заявляли, что дали признательные показания под пытками.

22 июня суд приговорил программиста Виктора Филинкова и промышленного альпиниста Юлия Бояршинова к семи и пяти с половиной годам общего режима соответственно. До этого, в феврале, семеро других фигурантов получили сроки от 6 до 18 лет лишения свободы.