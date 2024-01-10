Путешественник из России отправился в кругосветку на яхте и пропал без вести

Shot: путешественник Роман Титов пропал без вести у берегов Шотландии

Российский путешественник Роман Титов пропал без вести у берегов Шотландии во время кругосветки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что 13 декабря Титов отправился в одиночное кругосветное путешествие на яхте из норвежского порта Тенсберг. Спустя некоторое время обломки судна и мужчину без признаков жизни нашли недалеко от города Аллапул на северо-западе Шотландии. Предположительно, яхта принадлежит Титову. При этом официально о кончине путешественника не сообщалось.

Как пишет «112», о найденной яхте сообщили сыну Титова. Он обратился в полицию и МИД с просьбой разобраться в ситуации. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Роман Титов — капитан-лейтенант запаса и бывший штурман атомной подводной лодки. Сейчас он ходит на судне «Вперед» и владеет яхт-клубом в Подмосковье. Ранее Титов уже совершал кругосветку, но вынужден был прервать плавание в Шотландии, потому что яхта потеряла мачту во время шторма. Путешественнику удалось благополучно добраться до берега, где судно встало на ремонт.

Ранее в Свердловской области мужчина добрался до места ловли на Белоярском водохранилище и таинственно исчез. Его жена оповестила рыболовные базы о пропаже и обратилась в полицию. Известно, что россиянин — опытный рыбак и охотник.