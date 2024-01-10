Путин сравнил советские мультфильмы с западными

Путин выступил с критикой зарубежных мультфильмов и похвалил советские

Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил советские мультфильмы с анимационными проектами, которые выходят на Западе. Об этом он сообщил во время встречи с представителями общественности и властями, передает Telegram-канал «Пул №3».

Глава государства заявил, что советские мультфильмы, по сравнению в западными, оказывают совершенно другое эстетическое и эмоциональное воздействие на формирующегося человека.

«Вот смотришь эти современные мультики западного производства — там все стреляют, скачут, бегают, через полчаса башка отвалится уже от этого фильма. Как дети только это выдерживают? Но наши, советские мультики, конечно, совсем другого качества», — поделился президент РФ.

Ранее певец Эдуард Шарлот, который публично сжег паспорт гражданина России и разорвал портрет главы государства, извинился перед президентом Владимиром Путиным.