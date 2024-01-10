Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 10 января 2024Россия

Путин высказался против использования маткапитала на покупку автомобиля

Путин заявил, что против использования маткапитала на покупку автомобиля

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался против использования материнского капитала на покупку автомобиля. Об этом во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа заявил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Отмечается, что во время встречи главы государства с представителями общественности на Дальнем Востоке его попросили расширить возможности использования материнского капитала для покупки машины.

«Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», — ответил президент.

Он также выразил мнение, что к предложениям по расширению использования материнского каптала необходимо относиться аккуратно.

Накануне Нового года Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года материнский капитал начали выдавать только родителям, имеющим российское гражданство на момент рождения ребенка, и только в том случае, если последний является гражданином России по рождению.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США решили шантажом заставить Грецию поставлять оружие Украине. Какой ультиматум выдвинул Вашингтон?

      В Великобритании заверили в готовности поддерживать Украину годами

      В Грузии высказались о переходе в сборную страны дочери Тутберидзе

      Сотрудница полиции в российском регионе заморила голодом служебную собаку

      Стало известно о потере Украиной самых опытных военных

      Пленный боец ВСУ высказался об отношении украинцев к Зеленскому

      Названо способное купировать преимущества артиллерии НАТО в зоне СВО оружие

      В СПЧ назвали причину инцидента с угрожавшим свернуть шею девочке мигрантом

      Вернувшийся с СВО из-за контузии чеченец избил прохожего в центре Петербурга

      Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости