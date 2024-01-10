Путин высказался против использования маткапитала на покупку автомобиля

Путин заявил, что против использования маткапитала на покупку автомобиля

Президент России Владимир Путин высказался против использования материнского капитала на покупку автомобиля. Об этом во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа заявил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Отмечается, что во время встречи главы государства с представителями общественности на Дальнем Востоке его попросили расширить возможности использования материнского капитала для покупки машины.

«Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», — ответил президент.

Он также выразил мнение, что к предложениям по расширению использования материнского каптала необходимо относиться аккуратно.

Накануне Нового года Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года материнский капитал начали выдавать только родителям, имеющим российское гражданство на момент рождения ребенка, и только в том случае, если последний является гражданином России по рождению.