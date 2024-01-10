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08:01, 10 января 2024Путешествия

Раскрыта стоимость среднего чека на отдых россиян на новогодних каникулах

Средний чек за тур в Египет на новогодних каникулах составил 220,5 тысячи рублей

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Средний чек за тур на курорты Египта на новогодних каникулах составил 220,5 тысячи рублей, а на туры по России — 86,6 тысячи рублей. Стоимость отдыха россиян раскрыли страховая компания «Росгосстрах» и сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru, исследование появилось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным источника, самым дорогим (326 тысяч рублей) стал средний чек за тур в Таиланд, который вошел в число самых популярных у отечественных путешественников новогодних направлений. Также в этом списке оказались Египет, российские регионы, ОАЭ и Турция.

Кроме того, в исследовании говорится, что среди российских направлений лидером стал Санкт-Петербург. В топ-3 также вошли курорты Большого Сочи и Красной Поляны.

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Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев отметил, что, несмотря на рост цен по всем направлениям, в 2023 году число бронирований на новогодние праздники увеличилось на 40 процентов.

Ранее россиянам раскрыли стоимость самого дорогого зарубежного тура в 2023 году. Стало известно, что за 24,5 миллиона рублей семья россиян из шести человек отдыхала с апреля по июль в турецком Белеке в пятизвездочном отеле Maxx Royal Belek Golf Resort, работающем по системе «ультра все включено».

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      Марина Черняк
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