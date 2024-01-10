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16:22, 10 января 2024Среда обитания

Россиянам назвали способ наказать соседа за забитый мусоропровод

Юрист Кузнецов: забившего мусоропровод соседа можно заставить оплатить прочистку

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Соседа, который забил мусоропровод, можно заставить оплатить прочистку трубы. Способ наказать испортившего общедомовое имущество владельца квартиры назвал россиянам вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов, пишут «Аргументы и факты».

«Такую возможность дают поправки в Гражданский кодекс РФ, вступившие в силу 1 октября 2023 года. Они касаются дополнительных затрат по содержанию общедомового имущества, которые приходится нести управляющим компаниям. Возвращение в рабочее состояние мусоропровода к ним относится. Безответ­ственный квартировладелец обязан их компенсировать», — рассказал юрист.

По словам Кузнецова, попросить взыскать компенсацию с такого соседа можно управляющую компанию. Однако сначала придется собрать доказательства его вины — предоставить показания свидетелей или видео с камер наблюдения.

Ранее россиянам назвали способ наказать соседа, который захватил парковочное место во дворе. По словам экспертов, если с человеком не получается договориться, следует обратиться в администрацию района. Его можно привлечь к административной ответственности по статье 19.1 Кодекса об административных правонарушениях о самоуправстве — за нарушение положен штраф до десяти тысяч рублей.

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      Нина Ташевская
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