Россиянам раскрыли способы закрыть кредиты без увеличения дохода

«Известия»: для закрытия кредита без увеличения дохода нужно спланировать бюджет

Для закрытия кредитов без увеличения дохода россиянам потребуется заранее спланировать собственный бюджет и соблюдать его. Нужно просчитать затраты на обязательные расходы, включая аренду, коммунальные платежи и питание. Данные способы раскрыла финансовый советник Елена Хлебникова в беседе с газетой «Известия».

Следующим шагом, по словам аналитика, должно стать определение суммы, которую можно позволить потратить на погашение кредитов без урезания расходов на основные потребности. Еще одним подспорьем станет сокращение излишних расходов, что поможет накопить денежные средства для покрытия суммарной задолженности.

Кроме того, россиянам следует заранее позаботиться о создании подушки безопасности на случай возникновения непредвиденных расходов. «Создание и поддержание данного фонда (на непредвиденные расходы — прим. «Ленты.ру») позволит вам избежать новых кредитов или задержек в погашении существующих», — заключила Хлебникова.

Ранее финансовый консультант Алена Никитина рекомендовала россиянам, попавшим в ловушку «кредитной ямы», в первую очередь заручиться поддержкой близких и составить подробный список всех своих долгов с указанием конкретных процентных ставок по ним. Следующим шагом станет сортирование займов по степени приоритетности их закрытия. В этом случае лучше начать с покрытия задолженности по кредитным картам.