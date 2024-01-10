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16:33, 10 января 2024Забота о себе

Россиянам рассказали об опасности холодца

Диетолог Стародубова: злоупотребление холодцом грозит развитием диабета

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Злоупотребление холодцом грозит развитием и обострением нескольких тяжелых заболеваний, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Об опасности этой популярной закуски она рассказала в беседе с «Москвой 24».

По словам Стародубовой, избыточное потребление насыщенных жиров и пищевой соли, которые содержатся в холодце, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов.

В холодце, добавила она, присутствует много пуриновых оснований и экстрактивных веществ. «Бульоны, особенно наваристые, как и блюда на его основе, резко ограничиваются или полностью исключаются из питания людей с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, при подагре и других хронических заболеваниях», — перечислила диетолог.

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Здоровые люди, по ее словам, могут позволить порцию холодца весом не более 100 граммов время от времени, однако лучше выбирать те блюда, в которые добавляют желатин и которые не подвергают длительной тепловой обработке. «Можно выбрать диетические сорта мяса (курица, кролик, индейка) и рыбы. Полезно будет добавить разнообразные овощи и зелень: морковь, свеклу, зеленый горошек, спаржевую фасоль и петрушку», — назвала Стародубова способ сделать холодец менее калорийным и обогатить его витаминами.

Ранее диетолог Лариса Фаерман назвала омлет на пару и варку всмятку одними из самых полезных способов приготовления яиц. Она также перечислила полезные свойства этого популярного продукта для завтрака и рассказала, в каком виде его лучше употреблять в пищу.

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      Александра Лисица
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