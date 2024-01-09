Врач раскрыла самый полезный способ приготовления яиц

Диетолог Фаерман назвала омлет на пару самым полезным способом приготовления яиц

Диетолог телемедицинского сервиса «Доктис» Лариса Фаерман назвала омлет на пару и варку всмятку одними из самых полезных способов приготовления яиц. В беседе с «Лентой.ру» врач также перечислила полезные свойства этого популярного продукта для завтрака и рассказала, в каком виде его лучше употреблять в пищу.

Фаерман обратила внимание на то, что яйца — один из лучших источников высококачественного белка, который содержит все необходимые аминокислоты в оптимальных пропорциях. Это делает их идеальным продуктом для восстановления мышц, а также роста и развития тела.

Также, по словам диетолога, яйца богаты важными для хорошего самочувствия витаминами A, D, E, и B12. Кроме того, в них содержатся жизненно необходимые для производства гемоглобина железо, цинк, который играет ключевую роль в иммунной функции и метаболизме, и селен, способствующий здоровью иммунной системы и щитовидной железы.

Уникальными компонентами яиц являются антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые имеют важное значение для здоровья глаз. Эти антиоксиданты снижают риск возникновения возрастной дегенерации желтого пятна и катаракты Лариса Фаерман врач-диетолог

Яйца полезны большинству людей, продолжила Фаерман, особенно тем, кто ведет активный образ жизни или нуждается в высококачественном белке для поддержания и наращивания мышечной массы. Они также рекомендованы детям и пожилым людям.

Однако, как отметила врач, несмотря на многочисленные полезные свойства яиц, существуют определенные группы людей, которым следует быть осторожными при их употреблении. В частности, по словам Фаерман, людям с аллергией на яйца следует полностью исключить их из рациона, так как даже небольшое количество может вызвать сильный приступ.

Людям с повышенным уровнем холестерина в крови рекомендуется ограничить потребление желтков, так как они содержат большое количество холестерина. В случае проблем с сердцем или при высоком уровне холестерина лучше проконсультироваться с врачом перед включением яиц в свой ежедневный рацион Лариса Фаерман врач-диетолог

При этом Фаерман подчеркнула, что питательная ценность яиц зависит от способа их приготовления. «Варка яиц всмятку или приготовление яиц пашот считается одним из лучших методов, так как при этом сохраняются все важные питательные вещества, в том числе чувствительные к температуре витамины и антиоксиданты», — объяснила она.

Еще одним полезным вариантом диетолог назвала омлет на пару. По ее словам, в таком виде яйца не подвергаются высоким температурам, как при жарке. Этот метод позволяет сохранить максимальное количество питательных веществ и подходит людям, следящим за своим здоровьем, добавила она.

В то же время с привычной всем глазуньей Фаерман призвала соблюдать осторожность и знать меру. Сильно прожаренное блюдо становится крайне калорийным, а приготовление при высоких температурах может привести к образованию потенциально вредных соединений, предупредила она.

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