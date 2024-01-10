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18:51, 10 января 2024Силовые структуры

Россиянин поспорил с другом и вонзил ему в грудь кухонный нож

В Мурманске задержали мужчину, вонзившего нож в грудь другу

Фото: Marten Bjork / Unsplash

В Мурманске задержали 34-летнего россиянина, подозреваемого в расправе над другом. Об этом в среду, 10 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ЧП произошло во время новогодних праздников в одной из квартир на улице Крупской. Между друзьями возник спор, который перерос в конфликт и взаимные оскорбления. В какой-то момент мужчина схватил кухонный нож и вонзил острие в грудь оппоненту. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

9 января сообщалось, что в Кисловодске российский уголовник заколол трех человек во время празднования Нового года.

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      Владимир Седов
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