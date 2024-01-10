Россиянин расправился с водителем из-за громкой музыки в его машине

Россиянин забил водителя палкой из-за громкой музыки в машине и получил срок

В Пензенской области к восьми годам колонии приговорен 32-летний местный житель, обвиняемый в расправе над незнакомым мужчиной. Об этом в среду, 10 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 24 ноября 2023 года пьяный россиянин вместе с другом возвращался к себе домой. По пути он услышал звуки громкой музыки из припаркованной автомашины. Приятель подсудимого сделал водителю замечание, но тот не отреагировал. Обвиняемый решил пойти другим путем — присмотрел увесистую деревянную палку и принялся бить ею водителя по голове. Осознав, что мужчина не подает признаков жизни, друзья сбежали

Злоумышленника задержали и по ходатайству следователя отправили в СИЗО. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

26 ноября 2023 года сообщалось, что в Челябинске мужчина прострелил колено соседу из квартиры снизу из-за громкой татарской музыки.

