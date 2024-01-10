Российские туристы массово устремились на любимый курорт богачей

АТОР: турпоток из России на Мальдивы вырос на 3,6 процента в 2023 году

Российские туристы массово устремились на Мальдивы в 2023 году, турпоток соотечественников на любимый курорт богачей вырос на 3,6 процента по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что для россиян отдых на Мальдивах перестает быть сезонным. Всего страну посетили более 209 тысяч туристов из России за год. «Но от исторического рекорда 2021 года (220 тысяч 424 визита) он [турпоток] еще отстает на 5,1 процента. Цифры фактического турпотока из РФ в 2023 году почти точно совпали с ранее данным прогнозом АТОР», — заключили эксперты.

Ранее туроператоры составили топ стран, которые будут популярны у российских туристов в 2024 году. Наиболее существенный прирост продаж туров ожидается в Турцию. Уточняется, что компании планируют привлечь россиян в Турцию в том числе за счет расширения полетной программы. Также ожидается, что в 2024 году путешественники устремятся в страны Юго-Восточной Азии.

