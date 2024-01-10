Российский губернатор предложил жаловаться на склонение к аборту в правительство

Ведерников предложил жаловаться на склонение к аборту в псковское правительство

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил жаловаться на склонение к аборту в правительство региона. Это следует из сообщения, которое было размещено в его Telegram-канале.

Он отметил, что заявить о подобном факте женщины и иные граждане могут в комитеты по здравоохранению, социальной защите, образованию, труду, спорту или напрямую в правительство российского региона.

Ведерников накануне подписал соответствующее постановление. Псковский губернатор дал поручение комитетам выложить на сайтах информацию для отправки жалоб. Закон о штрафах за склонение к абортам вступил в силу на территории региона с 8 января.

Штрафы также ввели в Мордовии, Тверской, Калининградской, Курской, Новгородской и Вологодской областях. В других российских регионах запретили аборты в частных клиниках.

Ранее глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предположил, что даже полный запрет абортов в России не приведет к повышению рождаемости. По его мнению, вместо правильных решений проблемы предлагаются поверхностные и популистские. При этом Фадеев подчеркнул, что сам не одобряет аборты.