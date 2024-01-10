Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:57, 10 января 2024Россия

Российский губернатор предложил жаловаться на склонение к аборту в правительство

Ведерников предложил жаловаться на склонение к аборту в псковское правительство

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил жаловаться на склонение к аборту в правительство региона. Это следует из сообщения, которое было размещено в его Telegram-канале.

Он отметил, что заявить о подобном факте женщины и иные граждане могут в комитеты по здравоохранению, социальной защите, образованию, труду, спорту или напрямую в правительство российского региона.

Ведерников накануне подписал соответствующее постановление. Псковский губернатор дал поручение комитетам выложить на сайтах информацию для отправки жалоб. Закон о штрафах за склонение к абортам вступил в силу на территории региона с 8 января.

Материалы по теме:
«У врачей уже руки огрубели» Россиянок хотят лишить безопасных абортов. Что не так с операциями, которые проводят по ОМС?
«У врачей уже руки огрубели»Россиянок хотят лишить безопасных абортов. Что не так с операциями, которые проводят по ОМС?
21 декабря 2023
По всей России выступают против запрета абортов Что говорят врачи, демографы и активисты?
По всей России выступают против запрета абортовЧто говорят врачи, демографы и активисты?
24 ноября 2023
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023

Штрафы также ввели в Мордовии, Тверской, Калининградской, Курской, Новгородской и Вологодской областях. В других российских регионах запретили аборты в частных клиниках.

Ранее глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предположил, что даже полный запрет абортов в России не приведет к повышению рождаемости. По его мнению, вместо правильных решений проблемы предлагаются поверхностные и популистские. При этом Фадеев подчеркнул, что сам не одобряет аборты.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У главы Пентагона обнаружили рак, его госпитализацию скрыли. В Конгрессе начали расследование скандала

      Российские войска уничтожили польскую гаубицу Krab в зоне СВО

      Российский губернатор предложил жаловаться на склонение к аборту в правительство

      В МИД России прокомментировали тайную встречу по Украине

      Стали известны причины снижения числа угонов в России

      Путин впервые приехал на Чукотку

      Сигнальная ракета взорвалась в кармане российского школьника во время урока

      На продюсерскую компанию Расторгуева подали в суд

      МИД России прокомментировал ситуацию в Эквадоре

      Крупнейший стриминговый сервис решил уволить треть сотрудников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости