Глава СПЧ назвал запреты в сфере абортов «хаотичными случайными мерами»

Глава СПЧ Фадеев: даже полный запрет абортов не приведет к повышению рождаемости

Даже полный запрет абортов в России не приведет к повышению рождаемости. Об этом заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, сообщается в Telegram-канале консультативного органа.

По его словам, рождаемость детей на одну россиянку достигла пика в 2016 году, после чего резко пошла вниз. Фадеев подчеркнул, что если причина падения показателя непонятна, то нужно сначала разобраться в том, как изменить его динамику, «а не принимать хаотичные случайные меры, демонстрируя, что мы, такие честные люди, боремся за повышение рождаемости», что только ухудшает социальную атмосферу.

Глава СПЧ выступил против запретов в сфере абортов, назвав подобные решения ошибочными. «А если начнешь искать, глядишь, и программа может появиться с реальной отдачей повышения рождаемости. Дети, они не от запретов, а от любви рождаются. Атмосфера любви, семьи, помощи, денег», — заявил он.

Фадеев напомнил, что в России существует мощная ипотечная программа. Он обратил внимание на то, что после рождения первенца россияне втягиваются в нее, а потом задаются вопросом, заводить ли им второго ребенка. «Кто-нибудь изучал это или нет? Похоже, что — это гипотеза — ипотека снижает рождаемость, а не повышает ее», — отметил общественник.

Глава СПЧ добавил, что вместо правильных решений проблемы предлагаются поверхностные и популистские. При этом он подчеркнул, что не одобряет аборты.

Ранее стало известно, что после прямой линии президента России Владимира Путина, на которой он предрек негативные последствия в случае полного запрета абортов, власти ряда регионов начали пересматривать свою позицию касательно этого вопроса. Например, по данным «Известий», инициативу по запрету абортов в Нижегородской области начали связывать с претензиями к качеству процедуры в частных клиниках.