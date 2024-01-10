Российский врач привязал пенсионера с пневмонией к кровати обрывками простыни

На Кубани врач привязал пенсионера с пневмонией к кровати обрывками простыни

На Кубани в больнице станицы Полтавской пенсионера, больного пневмонией, привязали к кровати обрывками простыни. Об этом сообщил внук пожилого россиянина, пишет Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

По словам мужчины, 8 января его матери позвонил и рассказал о происходящем сосед пенсионера по палате. Он также показал фотографии и видео, на которых видно полураздетого пожилого россиянина в одном памперсе с привязанными к кровати ногами. «Дед не буйный, сразу говорю. Видимо, он оказывал сопротивление тому, чтобы его не привязывали к постельной койке», — предположил внук пациента.

Как заявил «Газете.ру» главный врач медучреждения Андрей Бобров, из-за случившегося в медучреждении проводится проверка. По его словам, пенсионера привязал к кровати дежурный медработник, который уже отстранен от работы. «Я на прямой линии с дочкой пациента, я общаюсь с сыном пациента, поэтому общение есть. Лечение пациента продолжается, его состояние без отрицательной динамики», — сказал он.

В свою очередь, прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту жестокого обращения с пенсионером, сообщается на сайте ведомства.

Ранее похожий случай произошел в Дагестане. Там санитарки психоневрологического интерната душили подушкой пожилого пациента и записывали пытки на видео. Кадры с издевательствами появились в сети. На них видно, как сотрудница интерната накрывает подушкой лицо мужчины, который привязан к кровати. Ее коллега в это время фиксирует все на камеру и смеется.