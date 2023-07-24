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13:09, 24 июля 2023Силовые структуры

В Дагестане арестовали санитарку психдиспансера за издевательства над пациентом

В Махачкале поместили в СИЗО санитарку психдиспансера, душившую подушкой пациента

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Махачкале арестовали и поместили в СИЗО санитарку психоневрологического интерната (ПНИ), душившую подушкой пожилого пациента и записывавшую пытки на видео. Об этом сообщает РИА Новости.

«В отношении санитарки мужского отделения Республиканского психоневрологического диспансера судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Дагестан.

Ранее в сети распространилось видео, на котором видно, как сотрудница ПНИ накрывает подушкой лицо старику, который привязан к кровати. Ее коллега в это время фиксирует все на камеру и смеется. Сотрудниц ПНИ уволили. На допросе женщины рассказали, что делали все в шутку. Состояние пожилого мужчины после их издевательств не ухудшилось.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 117 («Истязание») УК РФ. Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева взяла ситуацию на личный контроль. Старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова рассказала, что надзорное ведомство также организовало проверку.

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    Екатерина Власова
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