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16:37, 20 июля 2023Россия

В Дагестане санитарки ПНИ душили подушкой пенсионера и записывали пытки на видео

Mash Gor: в Дагестане санитарки психдиспансера душили подушкой пожилого пациента

В Дагестане санитарки психоневрологического диспансера (ПНИ) душили подушкой пожилого пациента и записывали пытки на видео. Кадры с издевательствами над пенсионером опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На появившемся видеоролике видно, как сотрудница ПНИ накрывает подушкой лицо старику, который привязан к кровати. Ее коллега в это время фиксирует все на камеру и смеется.

Позже одна из санитарок отправила ролик своему знакомому. Тот распространил его в соцсетях. Сотрудниц ПНИ позже уволили.

Региональные правоохранительные органы начали проверку. На допросе женщины рассказали, что делали все в шутку. Состояние пожилого мужчины после издевательств сотрудниц не ухудшилось.

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева взяла ситуацию на личный контроль. Старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова рассказала РИА Новости, что надзорное ведомство также организовало проверку.

Ранее пожилые пациентки больницы в Севастополе сообщили об издевательствах санитарок над ними.

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    Анна Щербакова
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