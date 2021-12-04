Стало известно об издевательствах над пожилыми пациентками в Севастополе

Пожилые пациентки больницы в Севастополе рассказали об издевательствах санитарок над ними

Пожилые пациентки больницы имени Пирогова в Севастополе рассказали об издевательствах над ними со стороны санитарок. Видео, записанное внуком одной из пациенток, появилось в Telegram-канале РЕН ТВ.

Пожилые женщины рассказали, что санитарки пришли к ним в палату ночью, чтобы взять анализы мочи, хотя никаких процедур на это время назначено не было. Одну из пациенток в постинсультном состоянии медработницы силой прижали к кровати, чтобы взять анализы мочи с помощью катетера. Женщина пожаловалась на болезненные манипуляции с ее половыми органами.

При этом санитарки оскорбляли и надсмехались над ней. После медработницы повторили тоже самое с другой пациенткой. Когда они закончили собирать анализы, выйдя из палаты в коридор, санитарки посмеялись и сказали, что выбросят собранную мочу в мусорку.

9 ноября в Японии медсестру Аюми Кубоки приговорили к пожизненному заключению за убийство пациенток. Правосудие признало медработницу виновной в умышленном убийстве трех пожилых женщин, за которыми та ухаживала. По информации следствия, медсестра страдала заболеванием аутистического спектра в момент совершения преступлений.