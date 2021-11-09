Медсестру в Японии приговорили к пожизненному заключению за убийство пациенток

Окружной суд японского города Иокогама вынес приговор о пожизненном заключении 34-летней бывшей медсестре Аюми Кубоки. Об этом пишет местное агентство Livedoor News.

Правосудие признало медработницу виновной в умышленном убийстве трех пожилых женщин, которые были ее пациентками. Прокуратура требовала казнить Кубоки, однако такое наказание отклонила коллегия присяжных. Защита подсудимой указала на то, что пожизненного заключения будет достаточно, так как бывшая медсестра на момент судебного процесса уже находилась в состоянии психологического истощения.

Одной из причин, по которой убийце не присудили смертную казнь, стало выявленное у Кубоки в ходе расследования расстройство аутистического спектра. По информации следствия, медсестра страдала заболеванием в момент совершения преступлений. Сама подсудимая раскаялась в содеянном и попросила для себя смертной казни, чтобы искупить вину.

В 2016 году Кубоки, работавшая в больнице Огути в городе Иокогама, подмешала дезинфицирующее средство в капельницы трем пожилым пациенткам. Две женщины 78 и 88 лет умерли после того, как приготовленные Кубоки капельницы поставила им другая медсестра. Третью жертву женщина убила самостоятельно.