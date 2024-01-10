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04:01, 10 января 2024Ценности

«Самая татуированная женщина Британии» снялась в нижнем белье

Фото: @becky_holt_bolt

Модель Бекки Холт, которую прозвали «самой татуированной женщиной Британии», показала фигуру в нижнем белье. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 153 тысячи подписчиков.

Манекенщица с покрытой узорами кожей позировала, стоя на балконе и держась обеими руками за деревянные перила. При этом она надела белый бюстгальтер с косточками и трусы с заниженной талией, которые оказались украшены бусами и цепочками, и добавила к ним пояс для чулок.

Кроме того, британка дополнила образ чокером, накрасила ногти ярко-красным лаком и распустила волосы, уложив их волнами и приподняв у корней.

В декабре бразильская модель, юрист и бывший советник парламента Дениз Роша показала тело в купальнике на пляже. 40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», на размещенном снимке позировала в слитном купальнике с камуфляжным принтом.

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      Карина Черных
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