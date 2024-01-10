Самый сильный подросток России погиб в ДТП в возрасте 16 лет. Он сел за руль авто и врезался в грузовик

В Башкирии в ДТП погиб самый сильный подросток России, 16-летний Сергей Батяев

Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев, в 2019 году признанный самым сильным подростком России, погиб в ДТП в Башкирии. Спортсмену было 16 лет.

Авария произошла на 1356-м километре автодороги М5 «Урал». Автомобиль ВАЗ-2109 с Батяевым внутри выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком Renault Premium. Информацию о гибели Батяева подтвердил отец.

Спортсмен находился за рулем в момент аварии

В момент столкновения Батяев находился за рулем авто. На пассажирском сиденье был 14-летний пассажир. Обоих подростков госпитализировали. Спустя сутки Батяев скончался в больнице от полученных травм. Доктора боролись за его жизнь почти шесть часов.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Второй пострадавший подросток находится в реанимации в состоянии средней тяжести. 42-летний водитель грузовика при этом не пострадал.

Подросток приобрел автомобиль за день до аварии

В управлении ГИБДД по Башкирии сообщили, что несовершеннолетний спортсмен приобрел автомобиль, за рулем которого врезался в грузовик, за день до аварии. По предварительным данным, Батяев не справился с управлением и врезался в грузовую машину. По факту случившегося проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз.

Отец погибшего подростка Андрей Батяев хочет найти тех, кто продал его сыну автомобиль, и наказать их.

Я сам хочу знать, как эта машина к ним попала. Какой человек им продал ее, и с этим человеком надо поступить так, как он это сделал с детьми. Такое нельзя оставлять. Я понимаю, я потерял сына. Я не хочу, чтобы такое испытали другие люди Андрей Батяев отец спортсмена Сергея Батяева

Погибший в ДТП недалеко от деревни Юлдузлы Сергей Батяев получил звание самого сильного ребенка в России в 2019 году. На тот момент ему было 11 лет. Он был абсолютным чемпионом по воркауту, КМС по греко-римской борьбе, получил более 50 наград, а также мотивировал друзей заниматься спортом. Спортсмен мечтал о золотой олимпийской медали.

Накануне дня рождения подросток прилетел из Санкт-Петербурга домой в Октябрьский на каникулы. Там он где-то достал авто, на котором и попал в аварию.

Прощание с Батяевым состоится 11 января в 11:00 в Октябрьском по адресу улица Салавата Батыра, дом 11 (территория ДЮСШ 1).