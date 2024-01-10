В России ответили на слова об угрозе вмешательства в выборы в США

Депутат Чепа: Россия никогда не вмешивалась в выборы в США

Россия никогда не вмешивалась ни в выборы в США, ни в избирательные процессы в других странах. Тем не менее политики имеют право открыто критиковать ту или иную власть, высказывать свое мнение. Так на слова о возможном вмешательстве России в выборы 2024 года в разговоре с «Лентой.ру» ответил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Телеканал CNN со ссылкой на глав Агентства национальной безопасности США и ФБР сообщил о возможном вмешательстве России в президентские выборы.

«Это очередная попытка обвинить в чем-то нас, чтобы в случае чего оправдать свои ошибки. Мы никогда не вмешивались в выборы в США, в других странах. Если мы открыто говорим, критикуем ту или иную власть, те или иные ошибки, то делаем это с помощью СМИ, по линии МИДа», — подчеркнул Чепа.

Россию, по его словам, обвиняют в том, что страна пытается вмешиваться в информационную политику других государств, кого-то подкупает, воздействует на политические круги, задействует хакеров. Такие домыслы депутат счел беспочвенными.

«В их понимании любое мнение, противоречащее официальному, — это преступная деятельность. Это мы привыкли критиковать власть, демократию. Но это там нет демократии. Это цензура, двойные стандарты. Если вы имеете противоположенную точку зрения и высказываете ее — это вмешательство во внутренние дела», — заключил политик.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что победа его предшественника Дональда Трампа на президентских выборах несет множество угроз США. Нынешний глава Белого дома считает, что Трамп в первую очередь угрожает американской демократии.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.