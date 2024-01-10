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17:41, 10 января 2024Мир

Словакия отказалась осуждать экспорт ракет из КНДР в Россию

Глава МИД Словакии Бланар: доказательств поставок ракет из КНДР в Россию нет

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Словакия отказалась подписывать заявление с осуждением якобы поставок России ракет КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава словацкого МИД Юрай Бланар заявил, что убедительных доказательств экспорта северокорейских ракет в Россию нет или же они не были предоставлены.

Он отметил, что страна готова присоединиться к документу, если будут представлены «убедительные факты».

Ранее Европейский союз (ЕС) пригрозил КНДР «серьезными последствиями» за предполагаемые поставки ракет России. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано не уточнил, о каких именно последствиях идет речь. По его словам, Евросоюз осуждает все страны, которые сотрудничают с Россией в военной сфере.

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