Сотруднику «Мосфильма» вынесли приговор за изготовление детского порно

Сотрудника «Мосфильма» и уголовника отправили в колонию за съемку детского порно

Сотрудника Мосфильма приговорили к 14 годам колонии за совращение несовершеннолетних и изготовление детской порнографии. Об этом в среду, 10 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, речь идет о 59-летнем Олеге Гринчишине, задержанном еще в декабре 2022 года. Выйти на изготовителя порнографии удалось после задержания его подельника — ранее судимого жителя Новосибирска Степана Блинова, который после освобождения из колонии проживал вместе с 12-летней бездомной девочкой. Уголовник регулярно заставлял несовершеннолетнюю сожительницу заниматься сексом за деньги. Он снимал с ней порнографические материалы и отправлял их Гринчишину.

Ребенка заставляли искать других девочек, которые согласились бы на съемки в порно за деньги. Уголовник регулярно ездил по неблагополучным семьям, спаивал родителей и предлагал детям за деньги сниматься в порно. Видео он регулярно переправлял сотруднику Мосфильма.

Криминальная схема разрушилась после того, как одна из школьниц сообщила о произошедшем в полицию. Степана Блинова приговорили к 19 годам колонии.

12 октября сообщалось, что в Санкт-Петербурге поймали водителя типографии, снимавшего порно со школьницами.