Россиянин снимал порно со школьницами и попал под следствие

В Петербурге поймали водителя типографии, снимавшего порно со школьницами

В Санкт-Петербурге 35-летний водитель типографии снимал порно со школьницами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, посетители сайтов для взрослых заметили много кадров с маленькими девочками в сети и направили информацию в базу жертв сексуального насилия Интерпола. Выяснилось, что мужчина публикует снимки с фейкового аккаунта. Силовики нашли его местоположение и приехали для обысков и задержания. Из квартиры россиянина изъяли флешки с фотографиями школьниц.

Следователи смогли найти одну из потерпевших. Водитель четыре года домогался девочки, начиная с ее восьмилетнего возраста. В настоящее время силовики занимаются поисками других потерпевших.