Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:57, 12 октября 2023Силовые структуры

Россиянин снимал порно со школьницами и попал под следствие

В Петербурге поймали водителя типографии, снимавшего порно со школьницами

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге 35-летний водитель типографии снимал порно со школьницами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, посетители сайтов для взрослых заметили много кадров с маленькими девочками в сети и направили информацию в базу жертв сексуального насилия Интерпола. Выяснилось, что мужчина публикует снимки с фейкового аккаунта. Силовики нашли его местоположение и приехали для обысков и задержания. Из квартиры россиянина изъяли флешки с фотографиями школьниц.

Следователи смогли найти одну из потерпевших. Водитель четыре года домогался девочки, начиная с ее восьмилетнего возраста. В настоящее время силовики занимаются поисками других потерпевших.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обязал экспортеров продавать валютную выручку. Стоит ли ждать укрепления рубля?

    В России заявили о возможном подорожании электроники и батареек

    В Петербурге пройдет уникальное мероприятие

    Обнаружен один из самых древних способов борьбы организма с вирусами

    Доходы России от экспорта нефти рекордно выросли

    Россияне назвали лучших российских актеров и актрис

    Россиянам назвали вернувшуюся в моду из 1990-х одежду

    Мужчина вырастил гигантскую тыкву весом больше тонны и побил мировой рекорд

    Врач предупредил россиян о серьезном последствии травм

    В США рассказали о таинственных системах ПВО для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости