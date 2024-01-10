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08:52, 10 января 2024Силовые структуры

Стали известны причины снижения числа угонов в России

В России стали реже угонять машины благодаря камерам и закрытым границам

Фото: andreonegin / Shutterstock / Fotodom

С января по ноябрь 2023 года МВД России зарегистрировало 6,58 тысячи краж транспортных средств, что на 22,9 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Угонов в эти месяцы было 11,6 тысячи. Это на 8,4 процента меньше, чем годом ранее. В МВД рассказали, что общее количество хищений машин сокращается уже несколько лет.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов связал такое понижение с геополитической обстановкой. По его словам, украденные машины чаще всего вывозили для продажи на территорию Украины и в страны Прибалтики, однако сейчас границы с ними закрыты. Ефремов также обратил внимание на увеличение числа камер наблюдения. Благодаря ним можно отслеживать находящиеся в розыске автомобили, пояснил он.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года самыми угоняемыми автомобилями в России стали Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson и Hyundai Palisade, а также Lada Granta.

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