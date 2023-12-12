Названы самые угоняемые автомобили в России

ВСК: самыми популярными у угонщиков в 2023 году стали машины Hyundai и Kia

По итогам 2023 года самыми угоняемыми автомобилями в России стали Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson и Hyundai Palisade, а также Lada Granta. На доли вышеуказанных моделей пришлось 13, 11, 8, 8 и 7 процентов соответственно от суммарного числа угонов в стране. Об этом говорится в отчете аналитиков Страхового Дома ВСК, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Самыми востребованными у злоумышленников в 2023 году традиционно стали автомобили корейских производителей Hyundai (31 процент от суммарного числа угонов) и Kia (18 процентов). Популярными у злоумышленников также стала продукция российского концерна «АвтоВАЗ» (11 процентов), японского Mitsubishi (4 процента), китайского Chery, включая суббренд Exeed (4 процента), и отечественного «КамАЗ» (4 процента). В то же время к машинами французского бренда Renault угонщики в этом году, напротив, потеряли интерес, уточнили эксперты.

В целом по итогам 2023 года число угонов в стране выросло почти на 15 процентов в сравнении с прошлогодним показателем. При этом самый заметный прирост аналитики зафиксировали в Москве. В столице число угонов с начала года выросло почти в три раза в годовом выражении. На столичный регион пришлось порядка 51 процента от общего количества автокраж в стране. На втором месте оказалась Самарская область (7 процентов), заключили аналитики.

В конце августа вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСА) Сергей Ефремов включил в число самых угоняемых машин в России автомобили Kia Rio, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Toyota RAV4 и Camry. Также популярностью у злоумышленников пользуется продукция «АвтоВАЗа»: Lada Granta и Lada Largus.