Названы самые угоняемые автомобили в России

ВСА: чаще всего в России угоняют автомобили Hyundai, Kia, Toyota и ВАЗ

Чаще всего в России угоняют дорогие автомобили возрастом до трех лет и массовые машины возрастом до пяти лет. Самые популярные для кражи модели назвал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСА) Сергей Ефремов, его цитирует Autonews.

В первую очередь преступники крадут модели, пользующие массовым спросом и отличающиеся слабой защитой от угона. По словам Ефремова, чаще всего угоняют Kia Rio, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Toyota RAV4 и Camry. Также популярностью пользуется продукция «АвтоВАЗа»: Lada Granta и Lada Largus.

Помимо машин массового сегмента, нередко угоняют дорогие европейские иномарки (Mercedes, BMW) и японские премиальные автомобили (Lexus, Infiniti). Однако подобные автомобили крадут под конкретный заказ. При этом, как добавил Ефремов, эта статистика основана на угонах застрахованных автомобилей, среди которых есть случаи, когда владелец подстраивает кражу свой машины, чтобы получить дополнительную выгоду на страховании.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, в ближайшие три года у угонщиков станут гораздо популярнее китайские автомобили. Это произойдет из-за роста поставок машин из Китая и производства некоторых из них на «Автоторе» в Калининграде. В первую очередь в зоне риска окажется Kaiyi как самый дешевый седан, который будет востребован в сервисах такси, добавил эксперт.