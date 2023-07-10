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06:10, 10 июля 2023Среда обитания

Автоэксперт спрогнозировал самые угоняемые машины в ближайшие три года

Вице-президент НАС Шапарин: самой угоняемой маркой машины в РФ является и будет Lada

Фото: Kris / Pixabay

Самой угоняемой маркой в России является Lada, заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Он объяснил, что данная марка лидирует на российском рынке. В связи с этим автоэксперт предположил, что ситуация с угонам вряд ли изменится.

Также он спрогнозировал, что у злоумышленников будут пользоваться популярностью китайские автомобили. По его словам, это связано как с ростом поставок машин из Китая, так с производством некоторых из них на «Автоторе» в Калининграде. В первую очередь, отметил Шапарин, в зоне риска окажется Kaiyi как самый дешевый седан, который будет востребован в сервисах такси.

Также популярностью у угонщиков по-прежнему будут пользоваться Hyundai и KIA. «Это массовые автомобили, их выпустили много, такие машины всегда будут в числе самых угоняемых. Toyota Land Cruiser угоняли и будут угонять, потому что на них высокий спрос в странах Закавказья», — добавил Шапарин.

Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия самой угоняемой маркой машин в России стала японская Toyota Camry: на нее пришлось 14 процентов случаев хищений.

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    Марина Совина
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