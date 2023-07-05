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12:08, 5 июля 2023Экономика

Названа самая угоняемая марка машин в России

ВСК: самой угоняемой маркой машин в России с начала 2023 года стала Toyota Camry

Фото: Jessica Furtney / Unsplash

По итогам первого полугодия самой угоняемой маркой машин в России стала японская Toyota Camry, на нее пришлось 14 процентов случаев хищений. При этом наиболее популярным у злоумышленников брендом оказалась корейская Kia (24 процента страховых инцидентов), следует из пресс-релиза страхового дома ВСК, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Toyota Camry сохраняет за собой статус самой угоняемой марки машин на российском рынке уже второй год. Среди наиболее привлекательных для злоумышленников также оказались Renault Duster, Kia Rio и Kia K5. На эти марки пришлось по 10 процентов страховых случаев соответственно.

С начала 2023 года Toyota также вошла в топ-3 наиболее распространенных у преступников брендов машин, поделив 2-3 места с корейской Hyundai. На эти бренды пришлось по 17 процентов страховых случаев.

Лидерами среди российских регионов по количеству угонов оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская и Самарская области, а также Удмуртия (по 7 процентов происшествий соответственно). Чуть реже угоняли машины в Краснодарском крае и Хабаровском крае, Воронежской, Новосибирской и Ярославской областях. На эти регионы пришлось по 3 процента хищений.

Ранее эксперты «Ренессанс страхования» представили собственный рейтинг наиболее угоняемых марок машин в России. Согласно результатам исследования, наиболее популярными у преступников стали Kia, Hyundai и BMW. В число самых угоняемых марок также вошли Toyota, Citroen, Audi, Mitsubishi и Porsche.

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    Анатолий Акулов
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