Названы самые угоняемые автомобили в России

«Ренессанс страхование»: чаще всего в России угоняют автомобили Kia и Hyundai

Чаще всего в России угоняют автомобили марок Kia, Hyundai и BMW. Самые популярные машины среди злоумышленников назвали эксперты «Ренессанс страхования», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В число наиболее часто угоняемых марок также вошли Toyota, Citroen, Audi, Mitsubishi и Porsche. В первом полугодии 2023 года чаще всего преступники обращали внимание на модель Kia Rio. Второе и третье место по числу угонов заняли модели Hyundai Santa Fe и Kia Cerato соответственно.

По данным компании, в первое полугодие текущего года число обращений по причине угона снизилось в три раза относительно тот же период в 2022 году. Особенно резкое падение количества таких случаев было зафиксировано в феврале, в то время как пик активности злоумышленников пришлись на май. Эксперты связывают тренд на снижение автоугонов с более бережным отношением к машинам со стороны владельцев, а также с эффективной работой полиции.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов дал россиянам советы по защите автомобиля от угона. Он рекомендовал ставить на машину одновременно автономное и механическое противоугонные устройства.