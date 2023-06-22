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17:28, 22 июня 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по защите автомобиля от угона

Автоюрист Славнов посоветовал ставить на авто механическое противоугонное устройство

Фото: Fractal Pictures / Shutterstock / Fotodom

Автоюрист Дмитрий Славнов поделился с россиянами советами по защите автомобиля от угона. В разговоре с «Лентой.ру» он рекомендовал ставить на машину одновременно и автономное, и механическое противоугонные устройства.

При этом специалист отметил, что универсальной таблетки от угона автомобиля не существует.

«Другое дело, насколько вы сможете обезопасить противоугонными системами свое движимое имущество. Я всегда говорю клиентам, что необходимо ставить вместе с автономной еще и механическое противоугонное устройство. Это значит, что с обычной рядовой пищалкой нужно ставить еще и блокиратор на коробку передач», — объяснил Славнов.

Автоюрист добавил, что такой способ намного обезопасит машину от угона. Потому что даже если ее заведут, то угонщик не сможет снять ее с паркинга и двигаться дальше.

Ранее в Подмосковье задержали 23-летнего местного жителя за угон автомобиля. По данным ГУ МВД России по Московской области, ночью житель Каширы обратился в полицию и рассказал, что у него угнали припаркованный около дома внедорожник. Вскоре автомобиль удалось найти, а автоугонщик сознался и объяснил свой поступок.

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    Алена Шевченко
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