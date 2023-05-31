Россиянин опоздал на вечернюю электричку и угнал машину ради возвращения домой

В Подмосковье задержали юношу, угнавшего внедорожник из-за опоздания на электричку

В Подмосковье задержали 23-летнего местного жителя за угон автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, ночью житель Каширы обратился в полицию и рассказал, что у него угнали припаркованный около дома на улице Комсомольской внедорожник. Вскоре инспекторы ДПС заметили на дороге похожую машину, которая ехала в город Озеры. Тогда правоохранители попытались остановить авто, но водитель проехал мимо. Силовики начали преследование и загнали фигуранта в тупик около сила Клишино.

Выяснилось, что молодой человек опоздал на вечернюю электричку и решил угнать внедорожник, чтобы вернуться домой. Он рассказал, что в замке зажигания находились ключи.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») УК РФ. Задержанный находится под подпиской о невыезде.