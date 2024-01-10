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18:24, 10 января 2024Ценности

Телезвезда ползала по ковровой дорожке в поисках бриллианта и попала на видео

Кадр: @keltie

Попытка канадской телезвезды Келти Коллин найти потерянный на церемонии вручения премии «Золотой Глобус» бриллиант попала на видео. Соответствующим роликом она поделилась в личном TikTok-аккаунте.

Знаменитость рассказала, что бриллиант весом 4 карата выпал из ее кольца, когда она фотографировалась, стоя на ковровой дорожке. На размещенных кадрах актриса показала, как ползала по дорожке в поисках драгоценного камня, стоимость которого эксперты оценили в 75 тысяч долларов (6,8 миллиона рублей).

По словам Коллин, во время нанесения макияжа бриллиант все еще был в кольце, а значит, она потеряла его именно на проходке перед залом. «Мой камень либо на дорожке, либо на обуви какой-либо из звезд. Бриллиант был важен для меня. Я продолжу публиковать сторис об этом, но думаю, что он утерян навсегда», — посетовала она в публикации.

В сентябре Тейлор Свифт также лишилась роскошного украшения на премии VMA.Знаменитость надела на мероприятие винтажное кольцо Van Cleef & Arpels с крупным бриллиантом за 12 тысяч долларов. Однако драгоценный камень выпал из оправы, когда исполнительница танцевала и хлопала во время выступлений музыкантов.

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      Карина Черных
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