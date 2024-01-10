Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:13, 10 января 2024Путешествия

Туристы решили совершить паломничество в Мекку и лишились сотен тысяч рублей

Daily Mail: мошенник продал мусульманам поддельные туры с паломничеством в Мекку

Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Туристы решили совершить паломничество в Мекку в Саудовской Аравии и нарвались на мошенника, продававшего поддельные туры мусульманам к святым местам. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 50-летний британец Хасиб Чоудхури принимал платежи на оплату перелетов и бронирование жилья, однако присваивал все средства. «Он забирает у людей тысячи фунтов стерлингов (сотни тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»), не предоставляя никаких услуг, перелетов, отелей, ничего», — пожаловался один из клиентов, лишившийся денег.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что подозреваемый не имеет специального разрешения на распространение и продажу авиабилетов. Чоудхури предстанет перед Королевским судом Бирмингема.

Ранее еще один мошенник представился сотрудником ФСБ и обманул 89-летнего путешественника из России на 750 тысяч рублей. Аферист посоветовал россиянину «спрятать все сбережения от жуликов», после чего мужчина снял наличные в банке и передал их неизвестному.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Приднестровье сообщили о вооруженном инциденте на границе с Украиной

      Девушке постоянно врущего парня дали совет

      Незнакомка заметила лопнувшие на ягодицах девушки брюки Shein

      Тела экс-замгенпрокурора Украины и ее дочери нашли в Киеве

      Боксер из США назвал плюсы российских женщин по сравнению с американками

      Популярный у россиян город стал лучшим туристическим направлением в мире

      Кота Сергея уволили из магазина из-за анонимного доноса

      Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Китая

      Путин прибыл в Хабаровск

      Порезавшего девочку и двоих случайных прохожих россиянина заключили под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости