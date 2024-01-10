Туристы решили совершить паломничество в Мекку и лишились сотен тысяч рублей

Daily Mail: мошенник продал мусульманам поддельные туры с паломничеством в Мекку

Туристы решили совершить паломничество в Мекку в Саудовской Аравии и нарвались на мошенника, продававшего поддельные туры мусульманам к святым местам. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 50-летний британец Хасиб Чоудхури принимал платежи на оплату перелетов и бронирование жилья, однако присваивал все средства. «Он забирает у людей тысячи фунтов стерлингов (сотни тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»), не предоставляя никаких услуг, перелетов, отелей, ничего», — пожаловался один из клиентов, лишившийся денег.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что подозреваемый не имеет специального разрешения на распространение и продажу авиабилетов. Чоудхури предстанет перед Королевским судом Бирмингема.

Ранее еще один мошенник представился сотрудником ФСБ и обманул 89-летнего путешественника из России на 750 тысяч рублей. Аферист посоветовал россиянину «спрятать все сбережения от жуликов», после чего мужчина снял наличные в банке и передал их неизвестному.