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03:58, 10 января 2024Культура

Умер сценарист известного советского фильма

Сценарист фильма «Адъютант его превосходительства» Болгарин умер в 94 года

Фото: pixabay.com

Советский и российский киносценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Педагог, заслуженный деятель искусств России скончался во вторник, 9 января. Наибольшую известность Болгарину принесли работы над известными фильмами «Адъютант его превосходительства», «Девять жизней Нестора Махно», «На графских развалинах», «Дерсу Узала» и других.

В декабре 2023 года на 78-м году жизни умер советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов. Он сыграл роль мушкетера Монтарана в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера» 1978 года.

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      Марина Совина
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