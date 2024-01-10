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15:11, 10 января 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о нарушении границы украинскими пограничниками

Совбез Белоруссии: украинские пограничники нарушают границу республики

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Военнослужащие и работники государственной пограничной службы Украины незаконно проникают на белорусскую территорию, нарушают воздушное пространство с помощью беспилотных летальных аппаратов. Об этом рассказал государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович во время посещения Мозырского пограничного отряда, передает РИА Новости.

«Сами украинские пограничники часто несут службу в пьяном виде, направляют оружие в сторону территории Республики Беларусь, допускают заходы на нашу приграничную территорию и нарушение воздушного пространства квадрокоптерами», — заявил госсекретарь Совбеза.

Он уверен, что Украина, присоединившись к европейским санкциям и закрыв воздушное пространство для гражданской авиации республики в нарушении всех норм международного права, стала разменной монетой коллективного Запада.

20 декабря 2023 года Вольфович уже рассказывал о провокациях со стороны Киева на границе. Он отметил, что украинцы уничтожают и портит белорусские объекты пограничной инфраструктуры, оскорбляют и оказывают психологическое давление на пограничников республики.

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      Глеб Палехов
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