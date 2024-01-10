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19:03, 10 января 2024Мир

В болгарском Пловдиве депутаты предложили демонтировать советский памятник

В болгарском Пловдиве депутаты предложили демонтировать памятник «Алеша»

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Депутаты в болгарском городе Пловдиве от партии «Демократы за сильную Болгарию» предложили демонтировать и перенести советский памятник воину-освободителю «Алеша». Об этом сообщает издание Plovdiv24.

«Муниципальные советники от ДСБ — Пловдив Владимир Славенски и Йоно Чепилски, входящие в коалицию "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария", внесли в городской совет Пловдива предложение о переносе памятника Советской армии "Алеша" до конца 2024 года», — приводит издание заявление депутатов.

Предполагается, что вопрос будет включен в повестку дня городского совета. В случае его принятия, городские власти распорядятся демонтировать и перенести памятник.

Ранее жители двух сел в Ивано-Франковской области Украины выступили против сноса памятников советским воинам.

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      Максим Габриелян
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