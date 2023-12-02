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06:42, 2 декабря 2023Бывший СССР

На Украине разгорелся скандал из-за отказа сносить советские памятники

Жители двух сел на западе Украины выступили против сноса советских памятников

Фото: Reuters

Жители двух сел на западе Украины выступили против сноса памятников советским воинам, сообщил директор Ивано-Франковского «областного музея освободительной борьбы имени Бандеры» Ярослав Коретчук в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Скандал разгорелся после того, как Коретчука возмутил отказ жителей сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области от демонтажа памятников.

«Жители сел говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН и УПА (Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России)», — написал он.

По словам Коретчука, у него после этого произошел «разрыв шаблонов». «Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?» — возмутился он.

15 ноября в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Отмечается, что кабинет министров Украины исключил его и ряд других монументов российским и советским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

10 ноября правительство Украины исключило из реестра культурного наследия множество памятников, связанных с Россией. Таким образом, в стране разрешили демонтаж памятников Александру Суворову в Измаиле, адмиралу Федору Ушакову в подконтрольном киевскому режиму Херсоне и многих других.

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      Марина Совина
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