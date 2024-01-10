В ЕС рассказали о надежде успеть поставить Киеву миллион боеприпасов весной

Еврокомиссар Бретон: ЕС может успеть поставить Киеву 1 млн снарядов к марту

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз (ЕС) еще может успеть выполнить свои обязательства и поставить один миллион артиллерийских боеприпасов Украине этой весной — к марту-апрелю, передает его слова газета Politico.

«Я хочу сказать вам сегодня, что мы будем придерживаться своих обязательств [по поставкам снарядов Киеву]», — процитировало его издание. Бретон считает, что весной этого года выполнить обязательства будет возможно.

Для достижения этой цели, по его мнению, ЕС следует сократить экспорт вооружений в государства за пределами сообщества и оказать давление на компании военно-промышленного комплекса (ВПК) стран Евросоюза.

Кроме того, он подчеркнул, что для ЕС крайне важно иметь аналогичный с Россией потенциал в ВПК, которого, по его мнению, можно достичь в течение двух лет.

Ранее, в ноябре 2023 года, американское агентство Bloomberg заявило, что Европейский союз не сможет выполнить обязательства по поставкам снарядов Украине в размере 1 миллиона единиц.